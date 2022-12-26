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20:25, 26 декабря 2022Силовые структуры

Обвиняемую в вымогательстве журналистку Баязитову оставили в СИЗО до февраля

Журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО до 7 февраля по делу о вымогательстве

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Обвиняемую в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка журналистку Александру Баязитову оставили в СИЗО до 7 февраля 2023 года. Об этом в понедельник, 26 декабря, в своем Telegram-канале сообщает Baza.

По информации издания, в ходе судебного заседания обвиняемая заявляла, что не собирается скрываться, а также сообщала о бездействии следственных органов. Баязитова просила изменить меру пресечения на более мягкую, чем содержание в СИЗО, мотивируя тем, что все ее счета заморожены, и что у нее есть постоянное место жительства. Никаких претензий к ней со стороны сотрудников СИЗО также не было.

«Надеюсь у вас Новый год пройдет гораздо лучше, чем у меня», — приводит издание слова обвиняемой.

Из оглашенных в августе материалов суда стало известно, что потерпевшим по делу о вымогательстве в отношении журналистки проходит топ-менеджер Промсвязьбанка Александр Ушаков.

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Владимир Седов
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