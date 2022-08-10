Суд арестовал на два месяца обвиняемую в вымогательстве российскую журналистку

Суд Москвы арестовал до 7 октября журналистку Баязитову, обвиняемую в вымогательстве

Кузьминский районный суд Москвы арестовал до 7 октября российскую журналистку Александру Баязитову, обвиняемую в вымогательстве. О том, что проходящую в качестве подозреваемой по уголовному делу журналистку арестовали на два месяца, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Баязитовой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 октября», — сказала судья.

Защита журналистки настаивала на том, чтобы ее отправили под домашний арест в квартире на севере Москвы. Баязитова также попросила суд учесть, что у нее есть диабет, что на ее иждивении находится престарелая мать и что она не собирается скрываться.

Во время заседания суда Баязитова заявила, что ее обвинили в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Журналиста уточнила, что ей неясна суть обвинений. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — сообщила она.

О задержании Баязитовой стало известно днем 10 августа. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье о вымогательстве. Как отмечает агентство, накануне задержания с журналисткой проводили следственные действия.

Баязитова была экономическим корреспондентом в изданиях «Ъ» и «Известия», а также писала материалы для Life.ru и других изданий. Вела YouTube-канал «Адские бабки», на который подписано более 100 тысяч человек.

