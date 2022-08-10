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Российскую журналистку обвинили в вымогательстве

Журналистку Александру Баязитову задержали по обвинению в вымогательстве

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В Москве задержали журналистку Александру Баязитову, ее обвиняют в вымогательстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Баязитова проходит фигуранткой по уголовному делу, возбужденному по статье о вымогательстве. В среду, 10 августа, должен быть решен вопрос о ее аресте. Агентство добавляет, что накануне с ней проводили следственные действия.

Баязитова была экономическим корреспондентом в российских изданиях «Коммерсантъ» и «Известия», является автором на портале Life.ru.

Ранее стали известны подробности допроса корреспондентки KP.RU Дарьи Асламовой, задержанной в самопровозглашенном Косово. По словам журналистки, от нее добивались признания в работе на российскую разведку. Об этом она заявила на пресс-конференции в Русском доме в Белграде.

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Антон Похиляк
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