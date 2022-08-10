Стали известны подробности обвинения в адрес журналистки Баязитовой

Журналистка Баязитова сообщила, что ее обвиняют в вымогательстве денег у Промсвязьбанка

Журналистку Александру Баязитову обвинили в вымогательстве денег у Промсвязьбанка. Об этом женщина заявила в ходе заседания в Кузьминском суде Москвы, пишет ТАСС.

Баязитова пояснила, что ей не ясна суть обвинений в ее адрес. «Я всего лишь писала тексты для разных ресурсов как сотрудник и как фрилансер», — сообщила она.

10 августа стало известно о задержании журналистки, ее обвиняют в вымогательстве. Накануне с ней проводили следственные действия.

Баязитова была экономическим корреспондентом в российских изданиях «Коммерсантъ» и «Известия».