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20:58, 29 декабря 2022Силовые структуры

Неизвестный с гранатой попытался ограбить ломбард в Петербурге

В Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался ограбить ломбард на проспекте Науки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге неизвестный мужчина с гранатой попытался вынести деньги и украшения из ломбарда на проспекте Науки. Об этом сообщает 78.ru.

По сведениям издания, одетый в черно-зеленую куртку грабитель ворвался в ломбард и стал угрожать сотрудникам, требуя у них отдать ему ценности. Однако те, несмотря на предмет, похожий на гранату, в руках у преступника, не стали выполнять его требования. Тогда мужчина покинул помещение с пустыми руками.

Прибывшие на место сотрудники МВД опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения, а также сняли отпечатки пальцев. Сейчас злоумышленника ищут — по предварительным данным, ему около 30 лет. Решается вопрос о возбуждении дела.

28 декабря сообщалось, что в Мытищах неизвестный напал на продавца секс-шопа и забрал почти восемь тысяч из кассы и серьгу.

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Елизавета Новикова
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