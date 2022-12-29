Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:02, 29 декабря 2022Россия

В России появится ГОСТ для частных охранников

«Известия»: Росстандарт может утвердить проект ГОСТа для охранников ЧОП 29 декабря

Фото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Частные охранники, оказывающие услуги по защите жизни и здоровья граждан, начнут работать в России по новым правилам. Проект соответствующего ГОСТа могут утвердить до конца года, пишут «Известия».

Отмечается, что Росстандарт может утвердить ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования» уже 29 декабря. Таким образом, в России впервые появится свод требований к частным охранным организациям (ЧОП).

Предполагается, что в документе закрепят требования к ЧОП в зависимости от степени одного из трех уровня угрозы для охраняемого лица. Так, первый уровень предполагает непосредственную угрозу для жизни и здоровья охраняемого лица; второй — потенциальная и возможная или неподтвержденная, третий — вероятность случайной опасности или ее отсутствие.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный добавил, что стандарт разрабатывали совместно с проектом закона о частной охранной деятельности. Согласно документу, ЧОП смогут оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, а также использовать служебное оружие.

«На практике это означает, что официально появится новая категория охранников: «телохранитель». Рынок таких услуг уже сложился», — объяснил депутат.

В июле сообщалось, что законопроект о наделении охранников ЧОП новыми полномочиями внесли в Госдуму. Его авторами стали Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили об официальном отказе США напрямую воевать против России
Больницы Китая переполнились из-за коронавируса
Германия столкнулась с проблемами развития возобновляемых источников энергии
В России появится ГОСТ для частных охранников
45-летняя Сара Мишель Геллар показала фигуру в купальнике и удивила фанатов
Стали известны сроки испытания элементов экипировки «солдата будущего»
Япония поделится с Европой технологиями по борьбе с программами-вымогателями
В Одессе снесли памятники Екатерине II и Суворову
Лавров оценил вероятность сотрудничества России и Запада
Спрогнозирован курс доллара в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.