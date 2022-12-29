В России появится ГОСТ для частных охранников

«Известия»: Росстандарт может утвердить проект ГОСТа для охранников ЧОП 29 декабря

Частные охранники, оказывающие услуги по защите жизни и здоровья граждан, начнут работать в России по новым правилам. Проект соответствующего ГОСТа могут утвердить до конца года, пишут «Известия».

Отмечается, что Росстандарт может утвердить ГОСТ Р «Охранная деятельность. Оказание охранных услуг по защите жизни и здоровья граждан. Общие требования» уже 29 декабря. Таким образом, в России впервые появится свод требований к частным охранным организациям (ЧОП).

Предполагается, что в документе закрепят требования к ЧОП в зависимости от степени одного из трех уровня угрозы для охраняемого лица. Так, первый уровень предполагает непосредственную угрозу для жизни и здоровья охраняемого лица; второй — потенциальная и возможная или неподтвержденная, третий — вероятность случайной опасности или ее отсутствие.

Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный добавил, что стандарт разрабатывали совместно с проектом закона о частной охранной деятельности. Согласно документу, ЧОП смогут оказывать услуги по защите жизни и здоровья граждан, а также использовать служебное оружие.

«На практике это означает, что официально появится новая категория охранников: «телохранитель». Рынок таких услуг уже сложился», — объяснил депутат.

В июле сообщалось, что законопроект о наделении охранников ЧОП новыми полномочиями внесли в Госдуму. Его авторами стали Александр Хинштейн, Анатолий Выборный и Эдуард Валеев.