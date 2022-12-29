Россиянка побывала на Маврикии и объяснила привычку носить камни в карманах

Путешествующая по острову Маврикий россиянка рассказала, как защищалась от собак камнями

Российская путешественница, побывавшая в одиночку на острове Маврикий, объяснила привычку постоянно носить камни в карманах. Историей своей поездки девушка поделилась с TourDom.

Туристка рассказала, что в путешествия часто берет с собой складной велосипед, чтобы иметь возможность кататься по новым местам. Однако на Маврикии еще одним обязательным атрибутом поездки стали камни, которые россиянка носила с собой в карманах. Девушка боялась бродячих собак, которых оказалось много на острове, и защищалась от них камнями.

«Чипированы, но собираются в стаи, одна-две не страшно, можно удрать, а вот когда стая, это страшно. Один раз мотоциклист даже остановился сам, видя, что я остановилась и боюсь, отогнал их», — поделилась путешественница.

Ранее в декабре сообщалось, что россиянин Александр Косарев отправился на отдых в Кисловодск и был покусан бродячей собакой. По его словам, был испорчен не только отпуск, но и предстоящий Новый год, поскольку ему придется посетить травмпункт 31 декабря для повторной прививки, а также отказаться от алкоголя и посещения бань на полгода.