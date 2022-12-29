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18:43, 29 декабря 2022Экономика

Путин отменил публикацию сведений о доходах и расходах чиновников на время СВО

Путин подписал указ об отмене публикации сведений о доходах чиновников на время СВО

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий публикацию в интернете и СМИ деклараций чиновников о доходах, расходах и других сведений об их имуществе на время специальной военной операции (СВО). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение <...> на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера <...> и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется», — указано в документе.

Ранее в декабре Минобороны выступило за повышение предельных зарплат главам подведомственных предприятий — сейчас она может превышать средний заработок рядовых сотрудников максимум в пять раз, но этот коэффициент ведомство предлагает повысить до восьми. Документ предполагает рост предельных зарплат не только для руководителей предприятий (директоров, гендиректоров, начальников), но и для их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий (ФГУП и ФКП), подведомственных Минобороны.

В то же время первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что рост реальной зарплаты россиян в 2022 году восстанавливается слишком медленно, так что эта важная задача переносится на 2023 год. Он признал, что беспокойство правительства вызывает и падение прибыли реального сектора, но выразил уверенность, что наступающий год окажется для страны гораздо более простым, чем 2022-й, если не случится чего-то фатального.

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Софья Ермакова
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