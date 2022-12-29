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04:25, 29 декабря 2022Мир

Во Франции раскритиковали помощь Евросоюза Украине

Французский политик Филиппо назвал новую поддержку Евросоюза Украины тотальным бредом
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Charles Platiau / Reuters

Французский политик Флориан Филиппо прокомментировал новый проект Евросоюза о поддержке Украины. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Филиппо раскритиковал помощь Евросоюза Украине и назвал новую поддержку Киева тотальным бредом. «Через несколько дней, с 1 января 2023 года, ЕС будет ежемесячно присылать Зеленскому 1,5 миллиарда евро. Круглый год!» — напомнил он.

Политик отметил, что Франция начнет перечислять Украине порядка 300 миллионов евро каждый месяц. «Осознаете ли вы, какой это тотальный бред? Остановитесь!» — призвал Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала общий объем помощи от ЕС для Украины. По ее словам, Киев получил более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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Марина Совина
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