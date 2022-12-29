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13:19, 29 декабря 2022Путешествия

Появилось видео смертоносного пожара в элитном отеле популярной пляжной страны

Смертоносный пожар в элитном отеле-казино в Grand Diamond City в Камбодже попал на видео

Появились кадры смертоносного пожара в элитном отеле-казино Grand Diamond City в Камбодже. Соответствующее видео опубликовало РБК.

Отмечается, что обширное возгорание, попавшее на видео, произошло поздно вечером 28 декабря в городе Пойпет (провинция Бантеаймеантьей), расположенном в Камбодже на границе с другой популярной пляжной страной, Таиландом. По данным местных властей, внутри здания могли находиться около 400 человек.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в отеле-казино в Камбодже возросло до 30 человек. Уточняется, что данные о погибших в результате возгорании пока неофициальные.

Фариза Бацазова
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