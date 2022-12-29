Блогерша Ивлеева и бизнесмен Пичугин стали совладельцами нового бара в Москве

Известная российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева откроет бар в Москве. Об этом пишут «Ведомости».

По данным издания, блогерша стала совладельцем нового бара в Москве. Ее партнером по проекту выступил бизнесмен Александр Пичугин. Отмечается, что он является генеральным директором и совладельцем Феодальной сети баров, к которой относятся франшизные сети «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky и Spletni.

Ивлеева подтвердила журналистам планы по открытию бара. По ее словам, формат заведения будет демократичный, бар будет работать в среднем ценовом сегменте.

Пичугин заявил, что открытие бара назначено на лето 2023 года.

Также сообщается, что в прошлом Ивлеева уже пыталась выйти на этот рынок. В 2021 года телеведущая анонсировала запуск бара «Капельница» в Москве, но эти планы так и не были осуществлены.

В ноябре стало известно, что Ивлеева вошла в тройку самых влиятельных блогеров России. Она заняла третье место в рейтинге, на первой и второй строчке оказались Ксения Собчак и Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) соответственно.