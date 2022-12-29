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14:12, 29 декабря 2022Россия

Россиянин избил малолетних детей в заброшенном здании

В Беломорске мужчина избил малолетних детей в заброшенном здании

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Беломорске 22-летний мужчина избил малолетних детей в заброшенном здании. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Карелия.

«В июне 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории неэксплуатируемого здания в городе Беломорске, заметив компанию детей, приблизился к ним и без всякого повода, из хулиганских побуждений нанес побои», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшим детям было восемь и одиннадцать лет. Также, по данным СК, россиянин регулярно избивал еще одного ребенка — двенадцатилетнего мальчика. Во время очередного истязания он схватил школьника за шею и стал угрожать, что убьет его.

Мужчине предъявлены обвинения в побоях, истязании и угрозе убийством. Уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Тюмени мужчина избил чужого ребенка на игровой площадке в детском центре. После содеянного россиянин попытался сбежать и заявил, что пострадавший ребенок споткнулся и приземлился лицом на его кулак.

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Варвара Родикова
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Россиянин избил малолетних детей в заброшенном здании
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