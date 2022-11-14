Россиянин избил чужого ребенка и объяснил это падением на кулак

72.RU: в Тюмени мужчина избил чужого ребенка на игровой площадке и попытался сбежать

В Тюмени мужчина избил чужого ребенка на игровой площадке в детском центре. После содеянного россиянин попытался сбежать, сообщает издание 72.RU. По словам матери пострадавшего мальчика, побои на его лице мужчина пытался объяснить случайным падением на кулак.

Инцидент произошел 22 октября — мужчина напал на мальчика после того, как тот поссорился с его сыном.

«Поругался мой сын. Я попросила его показать мне обидчика, но на месте увидела четырехлетнего мальчика и его отца, от которого очень сильно пахло алкоголем. Уже тогда он вел себя агрессивно», — рассказала женщина. Она объяснила, что решила поехать с ребенком домой лишь спустя 30-40 минут после ссоры, и отошла в уборную перед тем, как забрать сына. Спустя какое-то время туда забежала ее знакомая, которая сообщила, что ребенка избил мужчина.

По словам матери, мальчик громко плакал, его лицо было в крови и сильно отекло. В это время обидчик решил убежать, и женщина погналась за ним в одиночку, потому что никто из сотрудников площадки не пытался его задержать. После того, как мужчина был пойман, мать мальчика вызвала полицию и скорую помощь. В свою очередь, представители детского центра заявили, что хотели остановить нападавшего — по их словам, одна из сотрудниц увидела, что мужчина хочет сбежать, и попыталась его задержать, задавая вопросы. В это время администратор вызвал полицию и сообщил о случившемся охране.

Мужчину забрали в отделение МВД, а ребенка увезли в больницу, где ему диагностировали ушиб мягких тканей головы и ссадину. По утверждению женщины, нападавший заявил, что ее сын споткнулся, прыгая на батуте, и приземлился лицом на его кулак. После того, как обидчик понял, что попал на запись камер наблюдения, он отказался от своих слов и дал признательные показания.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье «побои». Наказание предусматривает штраф от пяти до 30 тысяч рублей или арест на срок от десяти до 15 суток. Мать ребенка с таким решением не согласилась и полагает, что обидчика надо привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что жительница Екатеринбурга избила двух мальчиков на детской площадке за отказ играть с ее сыном. Родители пострадавших детей сняли побои и написали заявление в полицию.