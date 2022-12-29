В сети появились кадры пролетающих над Киевом российских крылатых ракет

«Военный осведомитель» опубликовал кадры пролетающих над Киевом российских крылатых ракет

В сети появились кадры предполагаемого удара российскими крылатыми ракетами по украинскому зенитно-ракетному комплексу (ЗРК) в Киеве. Видео и фотографии, снятые очевидцами и опубликованные украинскими средствами массовой информации, разместил Telegram-канал «Военный осведомитель».

Отмечается, что на опубликованных фотографиях отчетливо заметен характерный инверсионный след от старта зенитной ракеты, пролетающей над Киевом в направлении к одному из украинских ЗРК.

Также отмечается, что над Киевом в целях борьбы с крылатыми ракетами ВС России сработала украинская противовоздушная оборона.

Ранее российские военные с помощью крылатых ракет «Калибр» уничтожили военный объект Вооруженных сил Украины в порту Очакова Николаевской области.