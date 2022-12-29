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14:51, 29 декабря 2022Мир

Главы еврейских общин сравнили правительство Италии с фашистами Муссолини

Times of Israel: председатель сената Италии подвергся критике за похвалу неофашистов

Фото: Filippo Attili / Globallookpress.com

Председатель сената Италии Игнацио Ла Русса подвергся критике за публикацию в социальных сетях, в которой лидеры еврейских общин обнаружили похвалу в адрес неофашистов. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«В память о моем отце, который был одним из основателей "Итальянского социального движения" на Сицилии и избрал путь свободного и демократического участия партии на протяжении всей своей жизни в защиту своих идей, уважающих Конституцию Италии», — написал у себя в аккаунте Ла Русса, прикрепив фото плаката неофашистской партии, основанной после Второй мировой войны.

Лидеры еврейской общины Италии были встревожены подобной публикацией и сравнили нынешнее правое коалиционное правительство Италии с фашистами Муссолини. Итальянская республика — антифашистская, и когда кто-то присягает на Конституции, это следует делать, зная, что в этом вопросе больше не может быть двусмысленности или непоследовательности», — написала глава еврейской общины Рима Рут Дурегелло.

Ранее новым премьер-министром Италии стала лидер правой партии «Братья Италии» Джорджа Мелони. Президент республики Серджо Маттарелла вызвал Мелони в пятницу, 21 октября, на встречу, где передал ей мандат на формирование совета министров. Новое правительство было приведено к правительственной присяге 22 октября.

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Виктория Кондратьева
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