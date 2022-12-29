Названы самые мистические места России

Семимостье в Санкт-Петербурге назвали одним из самых мистических мест России

Отечественным туристам, увлекающимся путешествиями по мистическим местам, перечислили самые таинственные локации России. Рейтинг составлен ведущим тревел-передачи «Жизнь своих» на Первом канале Евгением Кривцовым, текст которого поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, одним из самых таинственных мест страны названа Уфа. Существует поверье, что город расположен в аномальной зоне и поэтому загаданные там желания исполняются. «Например, памятник "Дом куниц". Уфимцы свято верят, что зверек обязательно поможет одиноким найти свою половинку, а семейным — обрести счастье, взаимопонимание и гармонию, — рассказал телеведущий. — Некоторые горожане уверены, что потереть нос куницы — к деньгам. Поэтому к зверьку также приходят с денежными проблемами и просят помочь с работой».

Еще одна локация — Семимостье в Санкт-Петербурге. Достопримечательность, расположенная на набережной канала Грибоедова, представляет собой связку из семи мостов, которые исполняют самые сокровенные мечты.

Остров Канта и Кафедральный собор в Калининграде также принято считать местом силы, поэтому именно туда чаще всего со своими желаниями отправляются туристы и местные жители. «Но главное место, где стоит их загадывать, — площадка перед собором, вымощенная булыжником с отрезком трамвайных путей. Существует поверье, если на ней постоять ночью, в полнолуние, в полном одиночестве, то можно встретиться с призраками Кенигсберга. Им и стоит доверить свою мечту», — отметил Кривцов.

Также исполняются желания, загаданные на горе Кубус в Северной Осетии. Для этого путешественникам необходимо взобраться на пологий склон, обратиться к небесам и озвучить самую заветную мечту. «Не только местные, но и многочисленные туристы утверждают, что это не просто легенда — задуманное действительно сбывается!» — добавил он.

Также много мест «скопления энергии» в Крыму. Например, недалеко от Алушты, в долине реки Сотера, «растут» удивительные изваяния в виде каменных грибов. Согласно легендам, когда-то здесь было поселение и храм и если женщина побывает в этом месте, она обретет любовь, а мужчина — силу и славу. Особой удачей считается найти камень в виде сердца.

В заключение шоумен порекомендовал любителям таинственных локаций посетить Игнатьевскую пещеру в Челябинской области. В ней обнаружили наскальные рисунки, которым более 14 тысяч лет, из-за чего пещеру прозвали «картинной галереей» первобытного человека. «Название свое пещера получила по имени келейника Игнатия, жившего и, по преданию, захороненного в ней. До наших дней сохранился стол, на котором исцелял Игнатий. Он расколот пополам, причем одна из его частей холодная, а другая теплая. Говорят, прикосновение к теплой части и молитва могут исцелить любые недуги», — поделился Кривцов.

Ранее в декабре сообщалось, что Московская область стала самым популярным туристическим направлением страны в 2022 году. Согласно данным, турпоток в регион в текущем году увеличился на 57 процентов, составив 22 миллиона человек. Вторую строчку рейтинга заняла Москва.