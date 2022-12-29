Врач предупредила россиян об опасности гриппа для легких

Врач-пульмонолог Гамбарян предупредила, что после гриппа могут появиться рубцы в легких

Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян предупредила, что после гриппа могут появиться рубцы в легких — фиброз. Об этом она рассказала в беседе с URA.RU.

Она напомнила, что фиброз развивается не так быстро, за исключением пневмонии. «И речь идет о локальных фиброзах, где именно было воспаление. В поврежденных частях легкое уже не может выполнять свои функции — газообмена, дыхания», — пояснила специалист.

Она добавила, что, чем больше фиброз, тем меньше у человека поверхностей, которые могут это все осуществлять. Иногда это может привести к формированию дыхательной недостаточности.

Этот недуг характеризуется тем, что фиброз развивается тотально в двух легких и практически на всей поверхности. Затем человек просто умирает от дыхательной недостаточности.

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