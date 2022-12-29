Оксана Самойлова пожаловалась на просьбы детей о роскошных подарках на Новый год

Блогерша Оксана Самойлова заявила, что ее дети попросили на Новый год изделия бренда Dior

Предпринимательница, блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась на просьбы своих детей о роскошных подарках на Новый год. Соответствующие кадры появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах инфлюэнсерша показала, как вместе с матерью отправилась за покупками к грядущему празднику. Так, в магазине они остановились у стенда с ювелирными украшениями. При этом Самойлова отметила, что ее дети захотели получить изделия известного французского бренда Dior. Данный факт вызвал у бизнесвумен сожаление.

«Дети нам уже заказывают не игрушки, к сожалению. Настали времена, когда они заказывают Dior. Смешно. Я на самом деле очень боялась этого момента», — заявила блогерша.

Ранее Самойлова показала похудевших после спора на миллион рублей мать и отчима. Инфлюэнсерша с семьей готовилась к отлету из Москвы и сняла своих родственников на видео.