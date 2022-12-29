Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 29 декабря 2022Россия

В мандаринах из российских магазинов обнаружили следы пестицидов

Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах на полках российских магазинов

Фото: Pixabay

В Роскачестве рассказали РИА Новости, что в мандаринах, находящихся на полках в российских магазинах, обнаружили следы пестицидов. Отмечается, что при этом содержание нитратов не превышало допустимой концентрации.

«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом», — заявили в организации, уточнив, что в мякоти всех цитрусовых были найдены следы пестицидов.

Собеседник агентства добавил, что нитраты, которые содержались в мандаринах, не превышали допустимой концентрации. В Роскачестве пояснили, что все исследованные мандарины оказались безопасными, однако посоветовали тщательно мыть их перед тем, как съесть.

Ранее специалисты сервиса экспресс-доставки «Пятерочка» проанализировали декабрьские заказы клиентов и раскрыли популярные у россиян продукты для новогоднего стола. В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне покупают к празднику сладкую газированную воду. Помимо этого, лидерами по объему заказов оказались майонез и мандарины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД заявили об официальном отказе США напрямую воевать против России
В сети раскритиковали план Европарламента по разрешению энергокризиса
В мандаринах из российских магазинов обнаружили следы пестицидов
Гарик Сукачев рассказал о положении Михаила Ефремова в заключении
Жители Киева обратились к властям города и попросили останавливать метро
В США одобрили продажу Тайваню противотанковых систем на 180 миллионов долларов
Разработан препарат для лечения рака простаты на поздней стадии
В России захотели сохранить зарубежное ПО
В Южной Корее первый пациент скончался после заражения «поедающей мозг» амебой
Известная актриса избавилась от дома в США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.