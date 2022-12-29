В мандаринах из российских магазинов обнаружили следы пестицидов

Роскачество обнаружило следы пестицидов в мандаринах на полках российских магазинов

В Роскачестве рассказали РИА Новости, что в мандаринах, находящихся на полках в российских магазинах, обнаружили следы пестицидов. Отмечается, что при этом содержание нитратов не превышало допустимой концентрации.

«Роскачество провело лабораторные испытания мандаринов пяти торговых марок на содержание 396 самых распространенных пестицидов, которые регулируются законом», — заявили в организации, уточнив, что в мякоти всех цитрусовых были найдены следы пестицидов.

Собеседник агентства добавил, что нитраты, которые содержались в мандаринах, не превышали допустимой концентрации. В Роскачестве пояснили, что все исследованные мандарины оказались безопасными, однако посоветовали тщательно мыть их перед тем, как съесть.

Ранее специалисты сервиса экспресс-доставки «Пятерочка» проанализировали декабрьские заказы клиентов и раскрыли популярные у россиян продукты для новогоднего стола. В ходе исследования выяснилось, что чаще всего россияне покупают к празднику сладкую газированную воду. Помимо этого, лидерами по объему заказов оказались майонез и мандарины.