В России с начала 2023 года вырастет прожиточный минимум

Прожиточный минимум в 2023 году вырастет в России до 14 375 рублей

С начала января 2023 года в России установлен прожиточный минимум на душу населения в размере 14 375 рублей. Соответствующий федеральный закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон также устанавливает величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в размере 15 669 рублей, для пенсионеров — на уровне 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Размер прожиточного минимума установлен исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов — 14 375 и 15 049 рублей соответственно. Таким образом, сейчас прожиточный минимум увеличится на 3,28 процента, или 456 рублей, по сравнению с величиной, установленной в размере 13 919 рублей с 1 июня 2022 года, сообщалось в заключении бюджетного комитета Совета Федерации.

Глава государства также подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). В документе говорится, что с 1 января 2023 года он установлен в размере 16 242 рублей в месяц.