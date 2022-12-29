Президент Монголии приказал восстановить средневековую столицу Каракорум
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ восстановить средневековую столицу Монгольской империи Каракорум. Об этом пишет портал Central Asia.
«Древняя столица Каракорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира», — сказал он после подписания указа.
Хурэлсух не уточнил, будет ли осуществлен перенос столицы из Улан-Батора в восстановленный Каракорум. «Да поднимется Монголия под властью Вечного синего неба!» — заключил монгольский лидер.
В августе 2017 года ученые из британского Университета Ньюкасла обнаружили климатическую аномалию в горной системе Каракорум в Центральной Азии. Несмотря на глобальное потепление, ледники в районе хребта продолжают расти. Причиной этого исследователи называют вихрь холодного воздуха над массивом.