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13:00, 29 декабря 2022Мир

Президент Монголии приказал восстановить средневековую столицу Каракорум

Президент Монголии Хурэлсух приказал восстановить средневековую столицу Каракорум
Ухнаагийн Хурэлсух

Ухнаагийн Хурэлсух. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ восстановить средневековую столицу Монгольской империи Каракорум. Об этом пишет портал Central Asia.

«Древняя столица Каракорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира», — сказал он после подписания указа.

Хурэлсух не уточнил, будет ли осуществлен перенос столицы из Улан-Батора в восстановленный Каракорум. «Да поднимется Монголия под властью Вечного синего неба!» — заключил монгольский лидер.

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Глеб Бажуткин
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