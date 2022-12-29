Президент Монголии приказал восстановить средневековую столицу Каракорум

Президент Монголии Хурэлсух приказал восстановить средневековую столицу Каракорум

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух издал указ восстановить средневековую столицу Монгольской империи Каракорум. Об этом пишет портал Central Asia.

«Древняя столица Каракорум является историко-культурным наследием, свидетельствующим о том, что Монгольская империя была в то время политическим и экономическим центром мира», — сказал он после подписания указа.

Хурэлсух не уточнил, будет ли осуществлен перенос столицы из Улан-Батора в восстановленный Каракорум. «Да поднимется Монголия под властью Вечного синего неба!» — заключил монгольский лидер.

В августе 2017 года ученые из британского Университета Ньюкасла обнаружили климатическую аномалию в горной системе Каракорум в Центральной Азии. Несмотря на глобальное потепление, ледники в районе хребта продолжают расти. Причиной этого исследователи называют вихрь холодного воздуха над массивом.

