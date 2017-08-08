Над Каракорумом обнаружили аномальный вихрь

Ученые из Университета Ньюкасла, Великобритания, обнаружили климатическую аномалию в горной системе Каракорум в Центральной Азии. Несмотря на глобальное потепление, ледники в районе хребта продолжают расти. Причиной этого исследователи называют вихрь холодного воздуха над массивом. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте Phys.org.

Материалы по теме Пусть льет Когда лето перестанет отличаться от зимы

Горная ледниковая масса не изменяется, когда процесс таяния у подножия уравновешивается выпадением снега ближе к вершине. Климатические изменения смещают этот баланс в сторону ускоренного исчезновения льда, в результате чего размеры глетчеров по всему миру уменьшаются. Однако в 2005 году ученые заметили, что ледниковый покров на Каракоруме, наоборот, растет.

Оказалось, что зимой над территорией протяженностью две тысячи километров возникает масштабная циркуляция, влияя на температуру воздуха, а летом она охватывает только Каракорум и запад Памира.

По словам ученых, они не знают, как глобальное потепление может повлиять на вихрь холодного воздуха. Однако в данный момент он снижает летние региональные температуры, способствуя смещению равновесия в сторону увеличения массы ледника.