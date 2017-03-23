Аномалии магнитного поля Земли показали на карте

Видео: esa.int

Европейские ученые представили самую подробную, по их словам, карту особенностей магнитного поля Земли. Видео с ней доступно на сайте Европейского космического агентства.

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Карта позволяет проследить за магнитным полем планеты на глубине до 250 километров. На представленном видео заметны аномалии поля, в частности Южно-Атлантическая, простирающаяся в Южном полушарии между Зимбабве и Чили.

На составление карты ушло три года. Ее удалось получить благодаря спутниковой миссии Swarm. Карта важна для оценки динамики магнитного поля и прогнозирования его переворота.