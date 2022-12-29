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07:39, 29 декабря 2022Экономика

Стало известно о сокращении экспорта сырой российской нефти

The Wall Street Journal: экспорт сырой российской нефти сократился на 22 процента

Фото: Pixabay

В декабре 2022-го экспорт сырой российской нефти сократился на 22 процента по сравнению со средним показателем за предыдущие 11 месяцев. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal из данных компании Kpler, занимающейся анализом сырьевых товаров.

На фоне санкций среднесуточный показатель морских поставок нефти из России сократился до 2,5 миллиона баррелей. Это могло стать следствием слабого спроса, поскольку сейчас на российскую нефть осталась лишь небольшая группа покупателей, включая Индию, Китай, Турцию и Болгарию, считают аналитики. Еще одним фактором эксперты называют плохую погоду.

Ранее в декабре агентство Bloomberg писало, что экспорт российского газа на ключевые рынки в 2022 году сократился почти вдвое до самого низкого уровня с начала столетия. Поставки «Газпрома» в Европу, являвшуюся крупнейшим покупателем энергоресурсов, сокращаются на протяжении нескольких месяцев, в том числе из-за отказа ряда стран платить за топливо в рублях.

Сейчас газ поступает на европейскую территорию только через один из пунктов на границе России и Украины, а также по одной ветке газопровода «Турецкий поток» в Венгрию и Сербию. При этом Россия постепенно увеличивает экспорт в Китай.

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Платон Щукин
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