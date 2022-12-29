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18:48, 29 декабря 2022Силовые структуры

Поджечь электростанцию на Урале россиянам поручил администратор канала Невзорова

Поджечь электростанцию на Урале двум россиянам поручил администратор канала Невзорова

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Екатеринбурге двое россиян, задержанные ФСБ за попытку поджечь электроподстанцию «Панельная», действовали под кураторством администратора Telegram-канала журналиста Александра Невзорова (включен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Ura.ru.

По данным издания, администратор канала давал поручения диверсантам в Екатеринбурге. Сообщается, что ему удалось завербовать двух жителей Урала для поджога электростанции за гонорар, однако деньги исполнителям перечислены так и не были. Установлено, что администратор канала связан с движением националистов, его разыскивают спецслужбы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух россиян, собиравшихся сжечь электростанцию «Панельная». Для этого молодые люди приобрели бензин, заготовили бутылки и ткани. Их поместили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело о подготовке к террористическому акту.

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Илона Палей
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