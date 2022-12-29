В Совфеде обвинили страны Запада в «обнулении истории»

Сенатор Пушков обвинил западные страны в «обнулении истории»

Западные страны занимаются обнулением истории. В этом их обвинил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram.

Парламентарий раскритиковал заявление президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что действия России в отношении Украины «разрушили мечту Михаила Горбачева об общеевропейском доме». Сенатор выразил уверенность, что сами западные страны и «похоронили» эту идею.

«Обнуление истории — это именно то, чем занимаются сейчас на Западе. Уничтожать идею "общеевропейского дома", которой на Западе в конце 1980-ых подыгрывали, Запад начал уже в 1994-1995 годах, когда было принято принципиальное решение о расширении НАТО на восток, в сторону России», — подчеркнул Пушков.

По его словам, окончательно иллюзии об «общеевропейском доме» были уничтожены бомбежками Белграда, а также отделением Косово от Сербии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются установить «конец истории». По его мнению, адресованные странам мира требования Вашингтона занять антироссийскую позицию и присоединиться к санкциям — и есть попытка установить «конец истории», а также «окончательное и бесповоротное доминирование "золотого миллиарда"».