Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:43, 29 декабря 2022Экономика

Экспорт российской нефти морским путем упал

WSJ: экспорт российской нефти морским путем в декабре упал на 22 процента

Фото: Pixabay

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22 процента по сравнению со средними показателями за текущий год. Об этом заявила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Издание указывает, что Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 миллиона баррелей нефти, что на на 22 процента ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Также отмечается, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть. Помимо этого, по оценкам специалиста Kpler Мэтта Смита, снижение объемов экспорта российской нефти могло быть вызвано вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах после введения потолка цен на нефть. В нем говорится о запрете поставок юридическим или физическим лицам, в контрактах с которыми содержится требование соблюдать ценовые ограничения. Документ вступает в силу с 1 февраля, к этому времени правительство должно разработать механизм мониторинга исполнения российских требований.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Марокко заподозрили в причастности к коррупции в Европарламенте
В Чехии отчитались о заполненности газохранилищ
В России изменят начисление платы за капремонт
50-летняя женщина примерила откровенный наряд дочери и восхитила подписчиков
Обвиняемый в нападении на дом Пелоси отказался признать вину
Экспорт российской нефти морским путем упал
В России спрогнозировали экспорт удобрений в 2022 году
В Госдуме оценили вероятность переговоров с Украиной
В УЕФА рассказали о позиции ФИФА по России после перехода страны в Азию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.