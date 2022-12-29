Экспорт российской нефти морским путем упал

WSJ: экспорт российской нефти морским путем в декабре упал на 22 процента

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22 процента по сравнению со средними показателями за текущий год. Об этом заявила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Издание указывает, что Россия в декабре ежедневно экспортировала около 2,5 миллиона баррелей нефти, что на на 22 процента ниже среднего показателя за предыдущие 11 месяцев текущего года.

Также отмечается, что снижение показателей экспорта зафиксировано на фоне введения Западом потолка цен на российскую нефть. Помимо этого, по оценкам специалиста Kpler Мэтта Смита, снижение объемов экспорта российской нефти могло быть вызвано вызвано суровыми погодными условиями и снижением спроса в Китае на фоне недостаточно решительной отмены ограничений.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах после введения потолка цен на нефть. В нем говорится о запрете поставок юридическим или физическим лицам, в контрактах с которыми содержится требование соблюдать ценовые ограничения. Документ вступает в силу с 1 февраля, к этому времени правительство должно разработать механизм мониторинга исполнения российских требований.