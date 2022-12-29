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18:57, 29 декабря 2022Бывший СССР

Белоруссия начала исследовать обломки ракеты

СК Белоруссии изъял на экспертизу объекты с места падения ракеты комплекса С-300 ВСУ

Кадр: Информационное агентство БелТА / YouTube

Следственный комитет (СК) Белоруссии начал исследовать обломки ракеты, которая упала с территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства со ссылкой на представителя СК страны Сергея Кабаковича.

«Предварительно установлено, что обнаруженные обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300. В настоящее время осмотр продолжается, опрашиваются очевидцы, подробно фиксируется следовая картина», — сказал он.

Представитель ведомства также рассказал об изъятии объектов, которые важны для следствия и последующего проведения ряда экспертных исследований. По данным следствия, обломки ракеты были найдены в Ивановском районе вблизи деревни Горбаха на сельскохозяйственном поле.

Уточняется, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Следственного комитета по Брестской области, которая работает совместно с сотрудниками Минобороны и Государственного комитета судебных экспертиз.

Ранее Белоруссия уничтожила украинскую ракету после ее входа в воздушное пространство. Сведения о пострадавших не поступали. Известно, что президента республики Александра Лукашенко сразу же уведомили об инциденте.

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Алевтина Запольская
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