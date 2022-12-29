Белоруссия уничтожила украинскую ракету после ее входа в воздушное пространство республики

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии уничтожили украинскую ракету комплекса С-300 после ее входа в воздушное пространство страны. Об этом заявил командир одного из зенитных ракетных дивизионов ПВО республики, видео опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны Белоруссии.

«В результате четких и слаженных действий боевого расчета цель была взята на сопровождение, идентифицирована и после пересечения государственной границы и входа ее в наше воздушное пространство была уничтожена», — рассказал он. По словам командира, ракету обнаружили средства радиолокационной разведки дивизиона.

Ранее военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов подтвердил произошедший инцидент и заверил, что поводов для беспокойства нет. Согласно заявлению Минобороны Белоруссии, упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой ПВО страны. Ее обломки обнаружили на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

О падении снаряда стало известно 29 декабря. Оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент республики Александр Лукашенко проинформирован об инциденте.