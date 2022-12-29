Военком Брестской области прокомментировал падение украинской ракеты

Военком Коновалов: падение ракеты в Брестской области похоже на инцидент в Польше

Военный комиссар Брестской области Белоруссии Олег Коновалов подтвердил факт падения украинской ракеты комплекса противовоздушной обороны (ПВО) С-300 в Ивановском районе, однако подчеркнул, что поводов для беспокойства у местных жителей нет. Его комментарий опубликовал Брестский горисполком в Telegram.

«Волноваться жителям абсолютно незачем. Такие случаи, к сожалению, бывают», — заявил военком. По его словам, произошедшее крайне похоже на недавний ракетный инцидент в Польше.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что упавшая в Брестской области украинская ракета была сбита системой ПВО страны. Ее обломки нашли на сельскохозяйственном поле в районе деревни Горбаха Ивановского района.

О падении снаряда стало известно в четверг, 29 декабря — оно было зафиксировано с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сведения о пострадавших не поступали. На месте работают следователи и военные. Президент страны Александр Лукашенко проинформирован о случившемся.

Ракетный инцидент в Польше, о котором идет речь, произошел вечером 15 ноября в районе села Пшеводув. Два снаряда упали на зерносушилку, в результате погибли два человека. Президент США Джо Байден заявил партнерам Вашингтона по G7 и НАТО, что взрывы стали результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.