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15:41, 29 декабря 2022Россия

Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Президент России Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевских лент

Фото: Илья Аверьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. За их публичное осквернение предусматривается наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от трех до пяти миллионов рублей, физлицу — до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Согласно документу, георгиевская лента может использоваться лишь в целях, связанных с исторической памятью, а использование ленты в других целях будет пресекаться законом.

Ранее депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением признать Знамя Победы новым государственным флагом России. По его словам, именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войны, а в 2022 году российская армия «противостоит неонацистам».

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Сергей Истомин
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