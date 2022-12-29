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21:21, 29 декабря 2022Культура

Путин оценил историческое наследие композитора Артемьева

Путин назвал музыку умершего композитора Артемьева символом целой исторической эпохи

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким скончавшегося композитора Эдуарда Артемьева. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что музыка этого композитора «связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи». «Удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами», — добавил он.

Артемьев умер 29 декабря в возрасте 85 лет. 9 декабря его госпитализировали с коронавирусом. У него было поражено 30 процентов легких. Состояние композитора осложнялось хроническими заболеваниями.

Артемьев был лауреатом государственных наград, в числе которых орден «За заслуги перед Отечеством» и орден Александра Невского. Получил четыре премии «Ника» за лучшую музыку к фильмам «Лимита», «Водитель для Веры», «12», «Герой» и пять статуэток «Золотой орел» («Доктор Живаго», «12», «Дом», «Легенда № 17», «Солнечный удар»). В 1999 году был удостоен звания народного артиста России, в 2022 году стал Героем Труда Российской Федерации.

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Марина Совина
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