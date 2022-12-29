США отказали Украине в поставках новых ракет

Байден отказал Зеленскому в поставках ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км

Президент США Джо Байден отказал главе Украины Владимиру Зеленскому в поставках новых ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, передает Politico.

Источник газеты рассказал, что Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, однако Вашингтон не сдвинулся с места в своем решении не отправлять ракеты.

«Идея о том, что мы дадим Украине вооружение, которое принципиально отличается от того, что уже поставляется, будет иметь перспективу распада НАТО, Европейского Союза и остального мира», — сказал американский лидер.

Ранее глава Украины попросил Соединенные Штаты направить ракеты ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Впоследствии американские власти пришли к выводу, что обеспечение такой военной помощи будет слишком затратным.