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17:15, 29 декабря 2022Мир

США отказали Украине в поставках новых ракет

Байден отказал Зеленскому в поставках ракет ATACMS с радиусом действия до 300 км

Фото: 8th United States Army / Reuters

Президент США Джо Байден отказал главе Украины Владимиру Зеленскому в поставках новых ракет ATACMS с радиусом действия до 300 километров, передает Politico.

Источник газеты рассказал, что Зеленский поднял тему этого вооружения во время переговоров с Байденом, однако Вашингтон не сдвинулся с места в своем решении не отправлять ракеты.

«Идея о том, что мы дадим Украине вооружение, которое принципиально отличается от того, что уже поставляется, будет иметь перспективу распада НАТО, Европейского Союза и остального мира», — сказал американский лидер.

Ранее глава Украины попросил Соединенные Штаты направить ракеты ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Впоследствии американские власти пришли к выводу, что обеспечение такой военной помощи будет слишком затратным.

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Виктория Кондратьева
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