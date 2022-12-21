Стало известно о новой просьбе Зеленского к Байдену

Politico: Зеленский намерен просить у Байдена ракеты ATACMS и разведывательно-ударные БПЛА

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом намерен просить ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров и разведывательно-ударные БПЛА Grey Eagle и Reaper. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

«Во время встречи с Байденом и его командой по нацбезопасности украинская делегация, как ожидается, выступит с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reaper», — говорится в сообщении газеты.

По оценкам Белого дома, затраты на обеспечение Украины ракетами ATACMS слишком высоки, передает издание. Уточняется, что американские чиновники не готовы сдвинуться с места в этом вопросе. Politico отмечает, что передача ракет большой дальности Киеву может «спровоцировать Россию на использование еще более смертоносного оружия на Украине».

Ранее стало известно, что Зеленский и Байден планируют провести личную встречу в Вашингтоне 21 декабря. Сообщалось, что в ходе личной встречи, которая состоится в Белом доме, лидеры двух стран обсудят новый пакет военной помощи Украине.

В октябре США отказались поставлять Украине ракеты ATACMS, которые могут применяться Киевом для ударов по территории Крыма и других российских регионов.