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12:19, 29 декабря 2022Культура

Американский рэпер пропал без вести

Рэпер Theophilus London объявлен пропавшим без вести

Фото: Justin Astafanous / Globallookpress.com

35-летний американский рэпер Theophilus London пропал без вести. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Близкие исполнителя обратились в полицию, заявив, что музыкант не выходит на связь с июля. «Где бы ты ни был, пошли нам какой-нибудь сигнал. Что бы ни случилось, мы придем за тобой, сынок», — написал отец Теофилуса.

Последние сообщения рэпера в соцсетях также датированы июлем. Последние несколько месяцев друзья и родственники Лондона занимались его поиском самостоятельно, в декабре они написали заявление в полицию. Сейчас родные музыканта обратились к общественности с просьбой помочь найти Теофилуса.

Theophilus London выпустил три студийных альбома — Timez Are Weird These Days (2011), Vibes (2014) и Bebey (2020), один из которых был поддержан Warner Bros. и спродюсирован Канье Уэстом.

Ранее рэпера Bugzie The Don приговорили к тюрьме из‑за участия в штурме Капитолия.

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Дениза Мацаева
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