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14:50, 30 декабря 2022Забота о себе

Пользователи сети озвучили главные просьбы к противоположному полу

Мужчины с Reddit попросили женщин о комплиментах, а женщины ответили просьбой стричь ногти

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Женщины-пользовательницы форума Reddit попросили мужчин стричь ногти перед сексом, а мужчины их — о комплиментах. Свои главные просьбы к противоположному полу они озвучили в ответ на соответствующий вопрос одного из подписчиков раздела AskReddit.

Комментарий, в котором один из пользователей форума просил женщин чаще делать мужчинам комплименты, собрал более трех тысяч реакций.

Большое количество мужчин не уверены в себе, потому что девушки делают им мало комплиментов. Я с ума сходил от счастья, когда начинал встречаться с девушками, которые были инициативны, делали мне комплименты и правда любили меня. Никогда я не чувствовал себя таким уверенным в себе и отношениях

TinyDrugпользователь Reddit

Многие ответы касаются интимной близости: мужчины просят не воспринимать как намек на секс утреннюю эрекцию, а девушки просят мужчин быть внимательнее к ним во время фингеринга (проникновения пальцами).

Фингеринг — это не просто засовывание пальцев в нас. Будьте аккуратны, друзья, это больно! И стригите ногти

frijiwhorelesпользователь Reddit

Некоторые обращаются к представителям сразу обоих полов.

Обоим полам: у нас всех есть недостатки, мы все неидеальны. Не нужно ожидать совершенства круглые сутки. Я не совершенен, но стараюсь. Женат

анонимпользователь Reddit
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Женщины также указывают на то, что мужчины могли бы серьезнее относиться к их менструальным болям.

Вы когда-нибудь просыпались в три часа ночи от боли, которая не проходит еще два часа, и заснуть снова из-за нее не получается? А обезболивающие работают, только если принять их заранее

BluWaff_xпользователь Reddit

Ранее пользователи Reddit назвали самые сомнительные и обидные комплименты. В некоторых из них они увидели скрытую критику.

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Александра Лисица
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