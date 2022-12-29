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12:05, 29 декабря 2022Путешествия

Кабмин одобрил взаимное признание виз между Россией и Белоруссией

Правительство одобрило соглашение о взаимном признании виз между Россией и Белоруссией

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Правительство России одобрило соглашение о взаимном признании виз для въезда и пребывания на территории РФ и Белоруссии. Соответствующее постановление кабмина появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительных материалах говорится, что главная цель документа — «создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы». В соответствии с соглашением обе стороны взаимно признают визы и иные документы, которые дают право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии, а также отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

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Более того, сообщается, что в рамках этого соглашения будет создана специальная система информационного обмена между Москвой и Минском о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска.

Отмечается, что проект закона будет внесен в Государственную Думу.

Ранее в декабре Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Уточняется, что документ стал еще одним шагом для интеграции в рамках Союзного государства. Он позволит Москве и Минску ускорить работу по формированию новых логистических схем доставки грузов.

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Фариза Бацазова
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