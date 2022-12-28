Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:31, 28 декабря 2022Бывший СССР

Россия и Белоруссия подписали еще одно соглашение по интеграции

Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям

Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское Министерство транспорта.

«Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай», — говорится в сообщении ведомства.

Чиновники уточнили, что документ стал еще одним шагом для интеграции в рамках Союзного государства. Он позволит Москве и Минску ускорить работу по формированию новых логистических схем доставки грузов.

Ранее стало известно, что Россия планирует выделить Минску более ста миллиардов на развитие импортозамещения. Речь идет о финансировании как минимум 12 соответствующих проектов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лавров рассказал об официальном отказе США от прямой войны с Россией
Российский самолет совершил посадку после сообщения об угрозе взрыва на борту
Россиян предупредили об усложнении выдачи паспорта за жилье в одной стране
В Британии раскритиковали Байдена за поощрение вступления Украины в НАТО
Женщина отметила 106-й день рождения в казино и раскрыла секрет долголетия
Стала известна новая дата исполкома РФС по переходу в Азиатскую конфедерацию
Разоблачен модный метод похудения за пять минут в день
Двух бывших полицейских и 20 их подельников осудили за организацию проституции
Определен разрыв между заявленными и реальными ценами на элитное жилье в Москве
Бортпроводники перечислили маршруты с самыми пьющими пассажирами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.