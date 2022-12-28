Россия и Белоруссия подписали еще одно соглашение по интеграции

Россия и Белоруссия подписали соглашение о судоходстве по внутренним водным путям

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусское Министерство транспорта.

«Подписи под документами поставили заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Наталья Александрович и заместитель министра транспорта России Александр Пошивай», — говорится в сообщении ведомства.

Чиновники уточнили, что документ стал еще одним шагом для интеграции в рамках Союзного государства. Он позволит Москве и Минску ускорить работу по формированию новых логистических схем доставки грузов.

Ранее стало известно, что Россия планирует выделить Минску более ста миллиардов на развитие импортозамещения. Речь идет о финансировании как минимум 12 соответствующих проектов.