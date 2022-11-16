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16:27, 16 ноября 2022Экономика

Россия одолжит Белоруссии более ста миллиардов на развитие импортозамещения

Россия одолжит Белоруссии 105 млрд российских рублей на развитие импортозамещения

Фото: Sputnik / Reuters

Россия одолжит Белоруссии более 105 миллиардов российских рублей на развитие импортозамещения — 16 ноября Москва и Минск подписали соответствующее соглашение, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совмина Белоруссии.

В Минске уточнили, что в рамках соглашения импортозамещающие кооперационные проекты будут реализовываться на территории Белоруссии. «В настоящее время обеими сторонами уже подтверждена готовность к началу финансирования 12 проектов», — указали в белорусском Совмине.

В ходе переговоров стороны также рассмотрели текущие вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества. По данным Совмина, сейчас ведется работа по реализации 28 союзных программ экономической интеграции.

В конце октября стало известно, что из российского бюджета выделят деньги на спасение белорусских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пострадавших от западных санкций и потери украинского рынка. Россия обеспечит своим импортерам белорусского дизельного топлива демпферные выплаты, так как без них поставки оказываются убыточными.

В одной из отраслей помощь Москвы Белоруссии навредила отечественным производителям — производители цемента видят риски для российских заводов из-за импорта дешевой белорусской продукции. Поставки цемента из Белоруссии в Россию в сентябре-октябре взлетели на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тысяч тонн.

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Софья Ермакова
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