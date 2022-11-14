В импорте дешевого цемента из Белоруссии увидели риски для российских заводов

РБК: «Союзцемент» видит риски для заводов РФ из-за дешевого импорта цемента из Белоруссии

Поставки цемента из Белоруссии в Россию в сентябре-октябре взлетели на 61 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 434,1 тысяч тонн. «Союзцемент» видит риски для российских заводов из-за дешевого импорта, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании СМПРО.

Всего за указанный период в Россию было ввезено 1,27 миллиона тонн белорусского цемента (плюс 11 процентов). Эксперты связывают это с ограничениями продаж белорусского цемента в Европу и недостаточным уровнем спроса на внутреннем рынке Белоруссии.

Управляющий партнер СМПРО Владимир Гузь отметил, что белорусские предприятия продают цемент дешевле российского на пять и более процентов, а также предлагают отсрочки платежей. Рост импорта до пяти миллионов тонн обернется закрытием двух-трех российских цементных, заявил председатель правления Союзцемента Вячеслав Шматов. По расчетам Гузя, рост импорта на один миллион тонн означает закрытие одного цементного завода.

Ранее сообщалось, что Европа собирается смягчить некоторые санкции против России, сняв запрет на перевозку российских удобрений, цемента и «иной продукции».