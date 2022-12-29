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00:16, 29 декабря 2022Мир

Стало известно о недоверии Байдена к своей охране

The Hill: президент США Байден с недоверием относится к некоторым охраняющим его агентам

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден с недоверием относится к некоторым охраняющим его агентам, считая их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.

Автор книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» Крис Уиппл отмечает, что в секретной службе полно «бывших белых полицейских с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов».

В произведении утверждается, что Байден с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором, которая в марте прошлого года укусила одного из охранников Белого дома.

«Байден говорил одному из своих друзей, что агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент», — говорится в публикации.

Собаку Байдена отправили на переобучение после происшествия с охранником. Мейджор проходил дополнительное обучение в штате Делавэр. В Белом доме заявили, что пес находится в атмосфере, «которая больше ему знакома и в которой он чувствует себя комфортнее».

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Марина Совина
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