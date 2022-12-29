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13:58, 30 декабря 2022Из жизни

Десятилетний мальчик случайно застрелил старшего брата

6abc Action News: в США мальчик случайно застрелил своего 11-летнего брата

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В США мальчик из штата Пенсильвания случайно убил своего старшего брата, застрелив его из ружья. Об этом сообщает 6abc Action News.

Во вторник, 27 декабря, братья, одному из которых было десять, а другому 11 лет, вместе с родителями приехали к родственникам. Когда семья зашла в дом, 24-летний двоюродный брат мальчиков поспешил спуститься в подвал, чтобы спрятать свое оружие. Незадолго до прихода гостей мужчина стрелял из двух пистолетов и намеревался их почистить. Предполагая, что мальчики спустятся в подвал, чтобы поиграть в видеоигры, он решил сложить оружие в ящик.

Как и думал родственник, братья вскоре оказались в подвале. Мужчина поднялся к родителям мальчиков, когда внезапно услышал выстрел. Старший из братьев был тяжело ранен. Мальчика доставили в больницу, где он скоропостижно скончался.

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Произошедшее считают несчастным случаем. По словам окружного прокурора, обвинения не будут предъявлены ни десятилетнему брату жертвы, ни 24-летнему родственнику. «Можно утверждать, что оружие следовало положить в ящик и закрыть на замок. Однако владелец не хотел, чтобы мальчики увидели ружье, и поступил благоразумно, спрятав его. К сожалению, дети нашли пистолеты, и произошел этот трагический случай», — говорит он.

Ранее сообщалось, что 18-летняя девушка из Малайзии случайно убила 16-летнего брата, кинув в него нож во время ссоры. Родственники поссорились из-за места в машине, возвращаясь из школы.

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Алиса Удовик
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