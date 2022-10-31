Сестра кинула нож в брата во время ссоры и случайно убила его

Asia One: в Малайзии сестра разозлилась на брата и случайно убила его ножом

18-летняя девушка из штата Джохор, Малайзия, случайно убила 16-летнего брата, кинув в него нож во время ссоры. Об этом сообщает Asia One.

Родственники поссорились из-за места в машине, возвращаясь из школы. По словам матери подростков, вернувшись домой, брат высмеивал и дразнил сестру. Девушка разозлилась, взяла нож и кинула в подростка. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция арестовала девушку, и та созналась в непредумышленном убийстве. Отмечается, что брат и сестра росли в дружной семье и хорошо учились в школе.

Родители подростков не выходят из дома и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Преступница была арестована и содержится в тюрьме без права выхода под залог.