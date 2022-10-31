Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:32, 31 октября 2022Из жизни

Сестра кинула нож в брата во время ссоры и случайно убила его

Asia One: в Малайзии сестра разозлилась на брата и случайно убила его ножом

Фото: BernamaTV / Youtube

18-летняя девушка из штата Джохор, Малайзия, случайно убила 16-летнего брата, кинув в него нож во время ссоры. Об этом сообщает Asia One.

Родственники поссорились из-за места в машине, возвращаясь из школы. По словам матери подростков, вернувшись домой, брат высмеивал и дразнил сестру. Девушка разозлилась, взяла нож и кинула в подростка. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Полиция арестовала девушку, и та созналась в непредумышленном убийстве. Отмечается, что брат и сестра росли в дружной семье и хорошо учились в школе.

Родители подростков не выходят из дома и до сих пор находятся в шоковом состоянии. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в США женщина убила младшую сестру, которая флиртовала с ее возлюбленным в чате видеоигры. Преступница была арестована и содержится в тюрьме без права выхода под залог.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Байден вышел из себя во время разговора с Зеленским
В Молдавии спрогнозировали рост протестных настроений
Российский вездеход ТМ-140 прошел испытания в Арктике
Силуанов назвал Минфин автором противоядия против санкций
Тату-мастер назвал опасные для жизни в России рисунки на теле
Армения согласилась с Россией по Нагорному Карабаху
В Госдуме объяснили получение повесток после окончания частичной мобилизации
В Нидерландах начались масштабные военные учения НАТО
Врач оценил необходимость отдыхать от очков
Бастрыкин взял на контроль дело сбившего мальчика российского депутата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.