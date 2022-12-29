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08:28, 29 декабря 2022Силовые структуры

Ссора родственников в Хабаровском крае закончилась убийством

В Хабаровском крае россиянин поссорился с родственницей и убил ее ножом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хабаровске 33-летний житель села Нелькан предстанет перед судом по обвинению в убийстве родственницы. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в августе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей родственницей. Вооружившись ножом, он напал на нее, избил руками и ногами по голове и телу, а затем нанес не менее 46 ударов ножом, от которых жертва скончалась на месте происшествия.

СКР возбудил дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

2 сентября сообщалось, что в Тюмени двое мужчин до смерти избили 26-летнего родственника палкой и расчленили его тело.

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Владимир Седов
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