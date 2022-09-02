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Двое россиян до смерти избили родственника палкой и расчленили его тело

В Тюмени двое мужчин до смерти избили 26-летнего родственника палкой и расчленили его тело

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Тюмени следователи предъявили обвинения 33-летнему и 34-летнему местным жителям за убийство 26-летнего мужчины. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 августа в квартире дома на улице Геологоразведчиков фигуранты решили убить своего родственника, с которым у них давно был конфликт. Когда жертва зашла в квартиру, обвиняемые взяли палку и избили ею мужчину, нанеся смертельные травмы. Затем они покинули место преступления, а на следующее утро вернулись и, чтобы избавиться от тела, расчленили его, уточняет 72.ru со ссылкой на источник.

30 августа в отдел полиции поступило заявление о пропаже потерпевшего. Фигуранты признали свою вину и оказывали содействие следствию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

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Екатерина Власова
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