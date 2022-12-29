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12:44, 29 декабря 2022Экономика

В России появится новый способ бесконтактной оплаты

РИА Новости: банки тестируют услугу по оплате товаров в России с помощью платежных наклеек

Фото: Patrick Tomasso / Unsplash

Крупные российские банки в 2023 году планируют запустить услугу по оплате товаров с помощью платежных наклеек, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

Сбер тестирует новый способ бесконтактной оплаты на смартфонах с начала декабря. Платежный стикер можно приклеить на телефон, в том числе на айфон, и расплачиваться одним касанием. ВТБ тоже тестирует разные варианты наклеек, запуск пилотной партии планируется в начале следующего года. В этом направлении работает и «Дом.РФ».

Такая технология дает преимущество владельцам айфонов, у которых снова появится возможность оплаты смартфоном, отметили в «Абсолют банке». Директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков пояснил, что в стикере вшит NFC-чип, поэтому новых рисков у оплаты с помощью наклеек нет.

Ранее россиянам назвали альтернативные варианты оплаты после блокировки Apple Pay и Google Pay. Это, например, SberPay и MirPay, которые работают с картой «Мир», а также Huawei Pay. Также постепенно появляется возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.

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Платон Щукин
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