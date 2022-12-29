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07:04, 29 декабря 2022Мир

В США одобрили продажу Тайваню противотанковых систем на 180 миллионов долларов

Госдеп США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем Volcano на $180 миллионов

Фото: Pixabay

Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню противотанковых систем дистанционного минирования M136 Volcano на сумму 180 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении бюро ведомства по военно-политическим вопросам в Twitter.

Отмечается, что Госдеп санкционировал запрос в рамках Программы военных продаж.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона отметило в своем заявлении, что предполагаемая продажа соответствует законодательству и отвечает интересам Вашингтона в области национальной безопасности, передает ТАСС.

«Предлагаемая продажа поможет укрепить безопасность получателя, а также будет содействовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе», — говорится в сообщении.

Власти США официально уведомили об этом решении Конгресс. Основными подрядчиками в случае одобрения сделки станут компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. Поводом для недовольства китайских властей стали положения в документе в отношении Тайваня, которые нарушают принцип «одного Китая».

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Марина Совина
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