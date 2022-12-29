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11:35, 29 декабря 2022Из жизни

Официантка с тремя детьми получила тысячу долларов чаевых

Fox 13: работающая официанткой мать-одиночка получила огромные чаевые

Кадр: fox13news.com

Официантка из американского города Лейкленд, штат Флорида, получила от благотворительной организации крупнейшие чаевые в своей жизни. Об этом сообщает Fox 13 News.

Мать-одиночка Стейси Уайти работает официанткой в ресторане Reesecliff Family Diner. У женщины трое маленьких детей, поэтому для нее важен каждый заработанный доллар. За несколько дней до Рождества она получила рекордные для себя огромные чаевые: тысячу долларов (71,3 тысячи рублей). «Я замерла, потому что я была в шоке. Затем меня переполнило чувство благодарности. Я начала плакать, потому что увидела, какие добрые люди еще живут на свете», — рассказала американка.

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Женщина получила чаевые от благотворительной организации под названием «Большие толстые чаевые». Организацию создала Дидре Дэниел, которая тоже когда-то работала официанткой. «Когда я работала официанткой, я поклялась себе, что буду ходить и раздавать всем большие толстые чаевые», — заявила организатор фонда.

Она основала фонд в 2018 году, когда была без работы. Дэниел принимает пожертвования от друзей и друзей друзей. «Некоторые жертвовали пять (356 рублей) или десять (713 рублей) долларов, некоторые — тысячу», — сказала женщина. Когда сумма достигает тысячи долларов, владелица фонда и волонтеры случайно выбирают ресторан и дают чаевые официанту. За время существования организации чаевые получили 39 официантов по всей стране.

Ранее сообщалось, что в Канзасе, США, щедрые посетители ресторана оставили официантке 2,2 тысячи долларов чаевых (150 тысяч рублей) и помогли ей приблизиться к исполнению мечты. Они объяснили, что делают так каждый год перед Рождеством.

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Алиса Дмитриева
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