Компания друзей оставила официантке 150 тысяч рублей чаевых в честь праздников

В США официантка получила 2,2 тысячи долларов чаевых и пожелание хорошо провести праздники

В Канзасе, США, щедрые посетители ресторана оставили официантке 2,2 тысячи долларов чаевых (150 тысяч рублей) и помогли ей приблизиться к исполнению мечты. Об этом сообщает KAKE.

Тайлер Салливан уже четыре года работает официанткой, и за это время ей ни разу не доводилось получать больших чаевых. Однако все изменилось в конце декабря, когда в ресторан пришла большая компания друзей из 22 человек. Салливан обслужила гостей и принесла им счет, когда те собрались уходить.

После того как компания оплатила обед, каждый из гостей достал по 100 долларов (около семи тысяч рублей) и оставил их в качестве чаевых. Они объяснили, что делают так каждый год перед Рождеством. В итоге Салливан получила 2,2 тысячи долларов чаевых и пожелание хорошо провести праздники.

«Я была в шоке почти весь день. Я была в недоумении, пока не забрала домой большую сумму денег. Раньше мне никогда не доводилось столько зарабатывать за раз. Работая в сфере обслуживания обычно не рассчитываешь на такие огромные чаевые», — сказала Салливан, добавив, что планирует отложить деньги на переезд или покупку машины.

Официантка не оставила все деньги себе, а поделилась частью суммы с коллегами. Салливан считает, что важно быть добрым и благодарным и уметь делиться с другими.

Ранее сообщалось, что водитель Uber из американского населенного пункта Силвер-Спринг воспользовался полученными от пассажира щедрыми чаевыми, чтобы купить лотерейный билет, и сорвал джекпот. Победитель рассказал, что часть денег планировал потратить на поездку домой в Южную Африку с женой и детьми.