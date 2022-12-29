В Турции рассказали о стремлении США затянуть украинский кризис

Аналитик Yeni Çağ Бабюроглу: США принесли Украину в жертву и стремятся затянуть конфликт

Американское руководство использует Киев как средство борьбы с Москвой, пишет аналитик турецкой газеты Yeni Çağ Наим Бабюроглу.

По словам журналиста, Вашингтон стремится затянуть украинский кризис и надеется извлечь из него выгоду. «США не хотят, чтобы этот конфликт закончился. Цель — ослабить Россию в военном и экономическом отношениях. Таким образом Россия станет страной, не представляющей угрозы США и НАТО с военной точки зрения», — рассказал специалист.

Эксперт уточнил, что благодаря украинскому конфликту Америка бьет рекорды по продажам оружия. Кроме того, США нарастили военное присутствие в странах Восточной Европы, окружающих Россию. Автор добавил, что Украина является зоной конфликта между европейской и российской цивилизациями.

«В этой связи со всей очевидностью обнаружился тот факт, что Украина была принесена в жертву, военный конфликт превратился в войну между Россией и Западом, и эта конфронтация будет продолжаться еще долгие годы», — резюмировал он.

Ранее в Белом доме заявили, что США не ищут с Россией конфликта из-за Украины и нацелены на переговорное решение касательно украинского кризиса.